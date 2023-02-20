МИД РФ о миссии ЕС в Армении: Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона

Захарова: "Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку"

Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, отвечая на вопрос СМИ в связи с началом работы гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

Официальный представитель МИД России отметила, что Евросоюз делает все лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности: "К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений на Южном Кавказе. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва убеждена, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении: "Через всестороннюю реализацию трехстороннего договора, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов между общественностью, экспертами, религиозными кругами, парламентариями двух стран, а также переговоры по выработке мирного договора лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Россия готова и дальше этому всячески содействовать", - заявила она.