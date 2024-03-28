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МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту

МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту Активность НАТО в Восточной Европе и Черном море связана с подготовкой к потенциальному конфликту с Россией.
В регионе
28 марта 2024 г. 11:45
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту

Активность НАТО в Восточной Европе и Черном море связана с подготовкой к потенциальному конфликту с Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в МИД РФ.

"Расширение румынской авиабазы - еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона", - отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что "усиление коалиционных потенциалов" происходит также в Польше и странах Балтии. Действия альянса обостряют военную напряженность по периметру границ России.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: NATO’s activity in Europe related to preparations for possible conflict
Версия на азербайджанском языке Rusiya NATO-nu münaqişəyə hazırlaşmaqda ittiham edib

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