МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту

Активность НАТО в Восточной Европе и Черном море связана с подготовкой к потенциальному конфликту с Россией.

Активность НАТО в Восточной Европе и Черном море связана с подготовкой к потенциальному конфликту с Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в МИД РФ.

"Расширение румынской авиабазы - еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона", - отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что "усиление коалиционных потенциалов" происходит также в Польше и странах Балтии. Действия альянса обостряют военную напряженность по периметру границ России.