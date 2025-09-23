МИД: Приглашение Грузии на заседание Совета министров посла ЕС неприемлемо

Министерство иностранных дел Грузии (МИД) подвергло критике решение Европейского Союза пригласить страну на уровне посла на заседание Совета министров иностранных дел, которое пройдет 20 октября в Люксембурге.

Как сообщает грузинское бюро Report, в заявлении ведомства отмечается, что такой подход расценивается как очередная попытка продвижения радикальной повестки и политической поляризации в Грузии.

Отмечается, что приглашение посла Грузии на встречу министров на уровне ЕС неприемлемо:

"Это отрицание геополитических реалий и свидетельствует о несерьезном отношении ЕС. Роль Грузии в региональной безопасности и европейско-азиатских отношениях должна учитываться, страна должна быть представлена на соответствующем уровне – то есть на уровне министра иностранных дел. Такой подход институтов ЕС преследует только цель создания политических спекуляций внутри страны и углубления поляризации в обществе. Надеемся, что большинство государств-членов ЕС правильно оценит стратегическую роль Грузии и не разделит позицию Европейской службы внешних действий".