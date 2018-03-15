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    МИД: Переговоры Турции и США отложены

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Заседание, которое планировалось провести в Вашингтоне 19 марта, было отложено".

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой, отвечая на вопрос касательно переговоров между Анкарой и Вашингтоном в связи с сирийским Африном.

    Однако он не уточнил дату встречи официальных лиц двух стран.

    Отметим, что 19 марта планировалась встреча между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и государственным секретарем США Рексом Тиллерсеном. Однако освобождение 13 марта от занимаемой должности Р.Тиллерсона вызвало проблему в связи с проведением этой встречи.

    Напомним, что новым госсекретарем США назначен Майк Помпео.

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