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МИД Омана: Переговоры США и Ирана отложили по логистическим причинам

МИД Омана: Переговоры США и Ирана отложили по логистическим причинам Переговоры делегаций США и Ирана, намеченные на 3 мая, отложены по логистическим причинам.
В регионе
1 мая 2025 г. 18:21
МИД Омана: Переговоры США и Ирана отложили по логистическим причинам

Переговоры делегаций США и Ирана, намеченные на 3 мая, отложены по логистическим причинам.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Омана Бадр Бин Хамад аль-Бусаиди в соцсети Х.

"По связанным с логистикой причинам мы переносим встречу между США и Ираном, предварительно запланированную на 3 мая. Новая дата будет объявлена после общего согласования", - отметил он.

Ранее издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что намеченный на субботу четвёртый раунд переговоров между США и Ираном, который должен был пройти в Риме при посредничестве Омана, вероятно, будет отложен до следующей недели. По данным издания, в связи с этим может быть также перенесена встреча Ирана с представителями стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), запланированная на пятницу в Риме.

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Версия на азербайджанском языке Oman XİN: ABŞ-İran danışıqları logistik səbəblərə görə təxirə salınıb

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