МИД о направлениях выезда граждан Азербайджана из Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в очередной раз обратилось к гражданам Азербайджана, проживающим в Украине.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в очередной раз обратилось к гражданам Азербайджана, проживающим в Украине.

Как сообщает Report, министерство вновь обратилось к постоянно или временно проживающим в Украине, посетившим эту страну в туристических или образовательных целях гражданам Азербайджана, и рекомендует держаться подальше от военных сил и объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

Было отмечено, что воздушное пространство Украины закрыто и наши граждане сейчас не могут покинуть эту страну на воздушном транспорте.

Поэтому граждане Азербайджана, столкнувшиеся с серьезной угрозой, могут покинуть территорию Украины в указанном порядке по следующим направлениям:

- Через погранично-пропускные пункты Окница и Паланка между Украиной и Молдовой перейти по суше на территорию Молдовы.

Молдавская сторона в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией не будет требовать у желающих пересечь границу граждан Азербайджанской Республики паспорт COVİD-19 (документ о полной вакцинации от COVID-19 или иммунитете к COVID-19) и негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В связи с возникшими вопросами с посольством Азербайджана в Молдове можно связаться по номерам +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277 или по электронной почте [email protected] .

- Перейти из Украины на территорию Польши по суше через погранично-пропускные пункты Dorohusk-Jagodzin, Dolhobyczow-Uhrynow, Zosin-Ustyluh, Hrebenne-Rawa Ruska, Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie, Budomierz-Hruszew, Kroscienko-Smolnoca

Погранично-пропускные пункты работают без перерыва, в связи с приемом лиц можно обратиться на горячую линию по номеру +48 47 721 75 75 .

Польская сторона в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией не будет требовать у желающих пересечь границу граждан Азербайджанской Республики паспорт COVİD-19 (документ о полной вакцинации от COVID-19 или иммунитете к COVID-19) и негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В связи с возникшими вопросами с посольством Азербайджана в Польше можно связаться по номерам: +48 576 900 183, +48 22 718 30 70 и по электронной почте - [email protected]

В связи с особыми случаями граждане Азербайджана могут обратиться в посольство в Киеве по номеру (+380 73) 5050000 или электронной почте [email protected] , а также по номеру генконсульства в Харькове (+38057) 7000531 или по электронной почте.

"В зависимости от развития ситуации посольство Азербайджана распространит дополнительную информацию", - говорится в сообщении МИД.