 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​МИД Кыргызстана ответило на призывы Чавушоглу закрыть связанные с Гюленом турецкие лицеи

    Кыргызская сторона внимательно изучает обращение, и при необходимости, предпримет адекватные и своевременные меры

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ МИД Кыргызстана ответило на обращение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу закрыть турецкие лицеи в стране, связанные с руководителем террористической организации (FETÖ) Фетхуллахом Гюленом, сообщает Report со ссылкой на Knews.kg.

    "Турецкая Республика – это братская для Кыргызстана страна, у наших народов давние исторически обусловленные тесные связи. Мы с пониманием относимся к обеспокоенности турецких официальных лиц. Но вместе с тем хотели бы напомнить, что Кыргызстан, прежде всего, независимое, суверенное государство, которое само в состоянии понять и решить что для него хорошо, а что плохо", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

    МИД Кыргызстана подтвердил получение соответствующего обращения турецкой стороны относительно действующих на территории страны частных турецких образовательных учреждений.

    "Кыргызская сторона внимательно его изучает, и при необходимости, предпримет адекватные и своевременные меры. Есть определенные правовые нормы, обязательства сторон, другие вопросы", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi