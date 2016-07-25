​МИД Кыргызстана ответило на призывы Чавушоглу закрыть связанные с Гюленом турецкие лицеи

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ МИД Кыргызстана ответило на обращение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу закрыть турецкие лицеи в стране, связанные с руководителем террористической организации (FETÖ) Фетхуллахом Гюленом, сообщает Report со ссылкой на Knews.kg.

"Турецкая Республика – это братская для Кыргызстана страна, у наших народов давние исторически обусловленные тесные связи. Мы с пониманием относимся к обеспокоенности турецких официальных лиц. Но вместе с тем хотели бы напомнить, что Кыргызстан, прежде всего, независимое, суверенное государство, которое само в состоянии понять и решить что для него хорошо, а что плохо", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

МИД Кыргызстана подтвердил получение соответствующего обращения турецкой стороны относительно действующих на территории страны частных турецких образовательных учреждений.

"Кыргызская сторона внимательно его изучает, и при необходимости, предпримет адекватные и своевременные меры. Есть определенные правовые нормы, обязательства сторон, другие вопросы", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.