​МИД: конфликт Турции и России носит временный характер

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт Турции и России носит временный характер.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», она также отметила, что на переговорах с госсекретарем США Джоном Керри вопрос отношений России и Турции не поднимался.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивалась в гражданскую войну в Сирии при нанесении авиаударов по позициям террористов.

«Там есть гражданское противостояние, но к нему операция ВКС не имеет никакого отношения», — заявила Захарова в эфире радио «Свобода».