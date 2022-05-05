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МИД Казахстана включит Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда лиц

МИД Казахстана включит Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда лиц МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон-грата.
В регионе
5 мая 2022 г. 13:03
МИД Казахстана включит Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда лиц

МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон-грата.

Как передает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

"Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое", — сообщил Смадияров.

24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он в оскорбительной форме заявил, что казахстанцам следует "внимательно глянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

В МИД Казахстана назвали слова Кеосаяна оскорбительными и необъективными, а также заявили, что журналист может быть включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

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