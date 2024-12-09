МИД Казахстана: Судьба астанинского формата переговоров по Сирии пока под вопросом

Министерство иностранных дел Казахстана отслеживает ситуацию в Сирии, но пока не спешит предлагать посредничество в переговорах.

Министерство иностранных дел Казахстана отслеживает ситуацию в Сирии, но пока не спешит предлагать посредничество в переговорах.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

"Говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано, мы отслеживаем ситуацию", - заявил он.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран и Турция (страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса - ред.), а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак. Всего были проведены 22 раунда переговоров. Последний раунд прошел 7 декабря в Дохе (Катар).

Как известно, 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск.

Подразделения сирийской армии покинули город, президент Сирии Башар Асад покинул страну.