МИД Казахстана осудил нападение на КТК

Казахстан выражает протест в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел (МИД) страны.

"Данный инцидент является третьим актом агрессии против гражданского объекта, находящегося под защитой международного права", - отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули роль КТК в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

"Мы оцениваем данный инцидент как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной, и ожидаем от украинской стороны принятия конкретных мер по недопущению повторения подобных инцидентов", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.