Qazaxıstan XİN Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumu pisləyib
Region
- 30 noyabr, 2025
- 08:45
Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (XBKK) infrastrukturuna hücuma etiraz edir.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin saytında məlumat verilib.
"Bu hadisə beynəlxalq hüquqla qorunan mülki obyektə qarşı üçüncü təcavüz aktıdır", - bəyanatda deyilir.
Nazirlik Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun qlobal enerji sisteminin sabitliyinin qorunmasındakı rolunu vurğulayıb.
"Biz bu hadisəni Qazaxıstan Respublikası ilə Ukrayna arasında ikitərəfli münasibətlərə zərər verən akt kimi qiymətləndiririk və Ukrayna tərəfinin bu cür hadisələrin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün konkret tədbirlər görməsini gözləyirik", - nazirlik bəyanatını yekunlaşdırıb.
Son xəbərlər
09:37
Şimali Koreya Hərbi Hava Qüvvələri yeni strateji aktivlər alacaqDigər ölkələr
09:21
Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxacaqKomanda
09:11
KİV: Aviaşirkətlər "Airbus" təyyarələrindəki problemləri aradan qaldırıblarDigər ölkələr
09:00
Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura bu gün yekun vurulacaqFutbol
08:56
KİV: Kaliforniyada atışmada dörd nəfər ölübDigər ölkələr
08:45
Qazaxıstan XİN Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumu pisləyibRegion
08:28
Honkonqda güclü yanğın zamanı 90-dan çox ev heyvanı xilas edilibDigər ölkələr
08:17
NBC: İndianada qar səbəbindən onlarla avtomobil qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
07:44