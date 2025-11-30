İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qazaxıstan XİN Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumu pisləyib

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 08:45
    Qazaxıstan XİN Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumu pisləyib

    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (XBKK) infrastrukturuna hücuma etiraz edir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin saytında məlumat verilib.

    "Bu hadisə beynəlxalq hüquqla qorunan mülki obyektə qarşı üçüncü təcavüz aktıdır", - bəyanatda deyilir.

    Nazirlik Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun qlobal enerji sisteminin sabitliyinin qorunmasındakı rolunu vurğulayıb.

    "Biz bu hadisəni Qazaxıstan Respublikası ilə Ukrayna arasında ikitərəfli münasibətlərə zərər verən akt kimi qiymətləndiririk və Ukrayna tərəfinin bu cür hadisələrin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün konkret tədbirlər görməsini gözləyirik", - nazirlik bəyanatını yekunlaşdırıb.

    Qazaxıstan XİN Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Ukrayna
    МИД Казахстана выразил протест в связи с нападением на КТК

