МИД: Йемен изучает вопрос о прекращении дипотношений с Ираном

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Йемен изучает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава йеменского МИД Рияд Ясин, слова которого привел канал Al Arabiya.

Заявление Ясина прозвучало на фоне резкого обострения ситуации с иранским кораблем с гуманитарной помощью, направленным Тегераном в Йемен без получения разрешения на прибытие в йеменские порты ни со стороны официальных властей страны, ни от "аравийской коалиции" во главе с Саудовской Аравией, которая проводит военно-воздушную операцию на территории Йемена против хуситов.

В письме, направленном в ООН, Йемен возложил на Тегеран "всю полноту ответственности за любое негативное событие, которое может последовать за попыткой иранского корабля (с грузом гуманитарной помощи) войти в территориальные воды Йемена без необходимых разрешений".

Ранее Саудовская Аравия заявляла о намерениях осмотреть иранское судно с гуманитарным грузом, направляющееся в Йемен. Иран, со своей стороны, парировал, что не даст разрешение на осмотр своего корабля. Как заявила официальный представитель МИД Ирана Марзие Афхам, "никакого разрешения государствам, ведущим войну против Йемена, на осмотр судна, перевозящего гуманитарную помощь от Ирана, выдано не будет".