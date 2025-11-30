Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    МИД Ирана: Закрытие воздушного пространства Венесуэлы является произволом США

    В регионе
    • 30 ноября, 2025
    • 02:09
    В МИД Ирана осудили слова президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

    "Представитель МИД назвал эти действия США, являющиеся продолжением провокационных и незаконных действий страны, направленных против национального суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы, произвольными действиями и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации", - отметили в МИД Ирана.

    Также подчеркивается, что официальный представитель МИД Венесуэлы Исмаил Багаи назвал это грубым нарушением норм международного права, включая правила международного воздушного транспорта.

    Иран Венесуэла воздушное пространство Дональд Трамп
    İran XİN: Venesuelanın hava məkanının bağlanması ABŞ-nin özbaşınalığıdır
    Elvis

