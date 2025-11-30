МИД Ирана: Закрытие воздушного пространства Венесуэлы является произволом США
В регионе
- 30 ноября, 2025
- 02:09
В МИД Ирана осудили слова президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.
"Представитель МИД назвал эти действия США, являющиеся продолжением провокационных и незаконных действий страны, направленных против национального суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы, произвольными действиями и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации", - отметили в МИД Ирана.
Также подчеркивается, что официальный представитель МИД Венесуэлы Исмаил Багаи назвал это грубым нарушением норм международного права, включая правила международного воздушного транспорта.
