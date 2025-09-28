Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    МИД Ирана: Восстановление санкций ООН не станет инструментом давления на страну

    В регионе
    • 28 сентября, 2025
    • 13:22
    США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) ошибаются, полагая, что восстановление отмененных санкций ООН станет инструментом давления на Тегеран.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана в телеграм-канале.

    Ведомство отмечает, что исламская республика решительно ответит на попытки нанести ущерб стране.

    "Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, "евротройка" и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления (на Иран - ред.). Тегеран решительно защитит свои права и национальные интересы и решительно и надлежащим образом ответит на любой акт, призванный нарушить права и интересы иранского народа", - следует из публикации.

    МИД Ирана "евротройка" США санкции

