МИД Ирана: Восстановление санкций ООН не станет инструментом давления на страну
- 28 сентября, 2025
- 13:22
США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) ошибаются, полагая, что восстановление отмененных санкций ООН станет инструментом давления на Тегеран.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана в телеграм-канале.
Ведомство отмечает, что исламская республика решительно ответит на попытки нанести ущерб стране.
"Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, "евротройка" и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления (на Иран - ред.). Тегеран решительно защитит свои права и национальные интересы и решительно и надлежащим образом ответит на любой акт, призванный нарушить права и интересы иранского народа", - следует из публикации.