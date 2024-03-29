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МИД Ирана: Военное присутствие на Каспии третьих стран противоречит интересам региона

МИД Ирана: Военное присутствие на Каспии третьих стран противоречит интересам региона Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал противоречащим интересам региона усилия третьих стран обеспечить свое военное присутствие в Каспийском море.
В регионе
29 марта 2024 г. 02:39
МИД Ирана: Военное присутствие на Каспии третьих стран противоречит интересам региона

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал противоречащим интересам региона усилия третьих стран обеспечить свое военное присутствие в Каспийском море.

Как передает Report, такое заявление он сделал на переговорах с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

"Амир Абдоллахиян назвал действия некоторых третьих стран по обеспечению своего военного присутствия в Каспийском море противоречащим интересам региона", - сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Ирана также выступил с предложением провести третий Каспийский экономический форум на уровне глав правительств стран "каспийской пятерки" - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Предыдущий форум прошел в Москве 5-6 октября 2022 года.

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