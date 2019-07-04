МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прежде сообщил, что британский посол был вызван в иранский МИД в четверг после "незаконного задержания военно-морскими силами Великобритании" иранского нефтяного танкера.

Ранее в четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.