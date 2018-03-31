МИД Ирана: Слова саудовского принца - дерзкие и бессмысленные

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми раскритиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда за слова о возможном военном конфликте с Тегераном через 10-15 лет, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Этот неопытный парвеню, принимающий желаемое за действительное и мечтающий о войне, либо не знает, что такое война, либо не изучал историю, либо, к сожалению, не проконсультировался с мудрым человеком", - приводятся слова Б.Касеми на сайте ведомства.

Заявления наследного принца также названы на сайте "дерзкими и бессмысленными".

Отметим, что ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью газете Wall Street Journal предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет, призвав международное сообщество к более жестким санкциям против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.