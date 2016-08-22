МИД Ирана: Россия приостановила использование авиабазы Хамадан

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Россия приостановила использование иранской авиабазы Хамадан.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Б. Касеми заявил, что использование Хамадана для нанесения авиаударов по боевикам "на данном этапе завершено".

Ранее спикер парламента страны Али Лариджани заявил, что Иран не передавал военную базу в распоряжение России или какой-либо другой страны. Лариджани сказал это в ответ на ремарку депутата, который напомнил, что одна из статей конституции Ирана запрещает размещение на территории стран иностранных баз даже в мирных целях.