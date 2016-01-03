МИД Ирана призывает не собираться у саудовских диппредставительств

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД Ирана Хуссейн Джабер Ансари призвал недовольных казнью шиитского проповедника в Саудовской Аравии не собираться около зданий саудовских дипломатических представительств в стране, передает агентство IRNA, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Министерство иностранных дел, понимая возмущение иранцев-мусульман, призывает избегать различных сборов напротив саудовских дипломатических зданий в Иране", — заявил он, отметив необходимость обеспечения безопасности дипломатических объектов Саудовской Аравии.

"Дипломатическая охрана ответственна за то, чтобы противостоять любой агрессии против дипломатических объектов Саудовской Аравии, и будет действовать в соответствии со своими обязанностями по установлению общественного порядка и восстановлению безопасности в таких местах", — добавил он.

Ранее сообщалось, что иранская полиция вытеснила с территории саудовского посольства в Тегеране демонстрантов, которые протестуют против казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника, однако многие продолжают оставаться возле здания. В то же время некоторые помещения в консульстве Саудовской Аравии в городе Мешхед на северо-востоке Ирана сгорели из-за поджога, устроенного участниками антисаудовской акции протеста.

В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, приговоренный к высшей мере наказания в 2014 году.