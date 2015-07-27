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    ​МИД Ирана призвал создать общий фронт против боевиков

    Официальный визит стал первой поездкой главы иранского МИД с тех пор, как Иран заключил с шестеркой соглашение по своей ядерной программе

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Иран призвал страны Ближнего Востока сформировать объединенный фронт для противостояния боевикам, действующим в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, с таким предложением в Кувейте выступил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

    После Кувейта он посетит Катар и Ирак. Официальный визит стал первой поездкой главы иранского МИД с тех пор, как Иран заключил с США и другими странами соглашение по своей ядерной программе.

    Страны Персидского залива ранее неоднократно обвиняли Иран во вмешательстве в арабскую политику. Эксперты опасаются, что недавнее ядерное соглашение усилит позиции Тегерана в регионе.

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