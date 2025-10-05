МИД Ирана: Каирское соглашение с МАГАТЭ утратило свою силу

Иран вынужден будет принять новые решения по сотрудничеству с МАГАТЭ, так как заключенное в Каире соглашение с агентством утратило актуальность после восстановления санкций СБ ООН.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в ходе пресс-конференции после заседания с главами иностранных дипмиссий в Тегеране.

"После нескольких раундов переговоров соглашение с МАГАТЭ было достигнуто в Каире, но теперь его недостаточно в связи с новыми реалиями, включая механизм snapback, и будут приняты новые решения", - сказал он.

По словам Арагчи, в связи с действиями стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) в СБ ООН по восстановлению антииранских санкций их роль на грядущих переговорах по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы будет минимизирована.