МИД Ирана: "Евротройка" должна выбрать четкую стратегию отношений с Тегераном

Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) должны уже выбрать либо путь конфронтации с Ираном, либо путь сотрудничества с ним.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью иранской гостелерадиокомпании после прибытия в Нью-Йорк.

"Во время моей поездки в Нью-Йорк я встречусь с большинством министров иностранных дел европейских стран. Сейчас все стороны должны решить, что выбрать: сотрудничество или конфронтацию", - сказал он.

"Если и есть решение кризиса вокруг ядерной программы, то только дипломатическое. Надеюсь, нам удастся прийти к нему в ходе консультаций в ближайшие дни, в противном случае Исламская Республика Иран примет необходимые меры", - добавил Арагчи.

По его словам, Иран готов к решению кризиса дипломатическим путем, которое будет отвечать интересам иранского народа и учтет все опасения Тегерана в области безопасности.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН.