МИД: Иран не позволит Саудовской Аравии подрывать его позиции на Ближнем Востоке

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Иран не позволит Саудовской Аравии подрывать его позиции на Ближнем Востоке".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Иран никогда не позволит Саудовской Аравии подорвать позиции Исламской Республики в регионе", - подчеркнул иранский министр, говоря о роли, которую играет его страна в решении проблем безопасности на Ближнем Востоке. Он также отметил, что "Иран готов сотрудничать со всеми заинтересованными государствами в поиске путей выхода из сирийского кризиса".

"Тегеран считает правильными те меры, которые принимает Россия в Сирии в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)", - приводит слова Зарифа телеканал Press-TV. Однако, как подчеркнул глава МИД, военная операция - это лишь одна составляющая борьбы с террористами. Необходимо, добавил он, наряду с другими мерами противодействия ИГ, лишить радикалов финансовой поддержки.