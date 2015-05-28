МИД: Иран настроен на достижение договоренности по ядерной программе в разумные сроки

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Иран настроен на достижение договоренностей на переговорах в Женеве по своей ядерной программе и считает возможным договориться в разумные сроки, если Запад не будет выдвигать чрезвычайные требования.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Котзиасом.

"Соглашения достичь возможно, если не будут выдвигаться невыполнимые требования", - сказал Зариф.

Он посетил Афины по пути в Женеву, где завтра возобновляются переговоры по иранской ядерной программе. Вместе с Зарифом в Афинах находится министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

На переговорах с главой МИД Греции обсуждались темы энергетики, безопасности и борьбы с терроризмом.