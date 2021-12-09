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МИД: Грузия не рассматривает участие в формате "3+3"

МИД: Грузия не рассматривает участие в формате "3+3" Грузия не примет участие на заседании в формате "3+3", которое пройдет 10 декабря в Москве.
В регионе
9 декабря 2021 г. 14:43
МИД: Грузия не рассматривает участие в формате 3+3

Грузия не примет участие на заседании в формате "3+3", которое пройдет 10 декабря в Москве.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что Грузия не рассматривает возможность участия в этом формате сотрудничества.

"Министерство иностранных дел Грузии не раз выражало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества в формате "3+3". Мы не рассматриваем участие в данном формате и поэтому наша страна не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря текущего года", - заявили в МИД.

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Версия на английском языке FM: Georgia not considering possibility of attending 3+3 format 
Версия на азербайджанском языке XİN: “Gürcüstan “3+3” formatında iştirak imkanını nəzərdən keçirmir”

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