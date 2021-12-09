МИД: Грузия не рассматривает участие в формате "3+3"

Грузия не примет участие на заседании в формате "3+3", которое пройдет 10 декабря в Москве.

Грузия не примет участие на заседании в формате "3+3", которое пройдет 10 декабря в Москве.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что Грузия не рассматривает возможность участия в этом формате сотрудничества.

"Министерство иностранных дел Грузии не раз выражало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества в формате "3+3". Мы не рассматриваем участие в данном формате и поэтому наша страна не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря текущего года", - заявили в МИД.