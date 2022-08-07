МИД Грузии выступил с призывом к России

На 14-ю годовщину оккупации Россия по-прежнему не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза, и расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах.

На 14-ю годовщину оккупации Россия по-прежнему не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза, и расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве страны, грубые нарушения основных прав человека в грузинских регионах Абхазии и Цхинвали, этническая дискриминация и нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома продолжают оставаться тяжелым гуманитарным бремя незаконной оккупации России.

«Сегодня, 7 августа 2022 года, исполняется 14 лет с момента открытой военной интервенции, осуществленной Российской Федерацией против Грузии в 2008 году, в результате которой Россия незаконно оккупировала неотъемлемые регионы Грузии — Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию и признала их в качестве т.н. «независимых государств». В 14-ю годовщину оккупации Россия по-прежнему не соблюдает заключенное при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г. и расширяет свой незаконный контроль над оккупированными регионами. Возводя колючую проволоку и другие заграждения на линии оккупации, незаконные аресты и похищения людей, грубое нарушение прав человека, этническую дискриминацию грузин, Россия наносит удар по безопасности, правам человека и гуманитарной среде на местах, тем самым, среди прочего, пытается изолировать людей, проживающих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества.

Грубое нарушение основных прав человека, этническая дискриминация и нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии продолжают оставаться тяжелым гуманитарным бременем незаконной оккупации России. Поощрение безнаказанности в делах об убийствах Давида Башараули, Гиги Отозория и Арчила Татунашвили увеличивает опасность насилия на национальной почве. На этом фоне еще более проблемным стали вопросы беспрепятственного доступа международных правозащитных организаций и развертывание международных механизмов безопасности на местах, а также вхождение наблюдательской миссии ЕС в Абхазию и Цхинвальский регион, несмотря на мандат миссии, который, к сожалению, заблокирован оккупирующей силой.

На этом тяжелом фоне решение Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года в связи с российско-грузинской войной 2008 года, которым юридически было подтверждено, что Российская Федерация оккупирует регионы Грузии – Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию и осуществляет эффективный контроль над ними, Россия привлечена к ответственности ответственность за грубые нарушения прав и основных свобод человека бралась на местах. Это решение, которое является первой правовой оценкой российско-грузинской войны 2008 года, показывает, что многолетние попытки Российской Федерации избежать юридической ответственности за незаконную оккупацию и ее последствия тщетны. Грузия продолжает проводить политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта и нацелена на интеграцию и мирное развитие страны, восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации, построение общеевропейского будущее, используя дипломатические и юридические инструменты, в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Грузия благодарна международному сообществу за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны и высоко ценит вклад международных партнеров в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. Упомянутая поддержка приобретает особое значение сегодня, когда Россия своей военной агрессией против Украины продолжает нарушать принципы международного права и подрывает безопасность Европы. МИД призывает Российскую Федерацию прекратить незаконные и провокационные действия против Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить свои обязательства перед Европейским Союзом по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои силы с территории Грузии и изменить незаконное решение о признании т.н. оккупированных территорий Грузии…

Министерство иностранных дел пользуется случаем, чтобы выразить соболезнования воинам, героически погибшим в войне 2008 года», — говорится в заявлении МИД Грузии.