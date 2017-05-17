МИД Грузии выразил возмущение заявлением спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Грузии возмущены заявлением специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Зальбера, которое он озвучил на встрече с так называемым президентом самопровозглашенной т.н. Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Давид Дондуа.

"То, что мы услышали от специального представителя ЕС и сопредседателя женевских дискуссий, мягко говоря, неприемлемо и малопонятно, заявил Дондуа, комментируя заявление Зальбера.

Как пояснил Давид Дондуа, Евросоюз неоднократно выражал поддержку территориальной целостности Грузии, а также выступал с осуждением провокационных действий, которые имеют место, на оккупированных территориях.

"Это противоречит принципам международного права и не способствует усилиям по урегулированию конфликта мирным путем, прилагаемым как самой Грузией, так и со стороны международного сообщества. Мы находимся в контакте с руководством ЕС, и надеемся на соответствующую реакцию Брюсселя", - сказал Дондуа.

В связи с заявлением специального представителя ЕС Герберта Зальбера в МИД Грузии был вызван посол ЕС в Грузии Янош Херман.