МИД Грузии против встречи руководства страны с президентом РФ в Москве

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Грузии Тамара Беручашвили заявила, что если встреча руководства страны с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, то место ее проведения будет иметь символическое значение, однако она не желает, чтобы эта встреча проходила в Москве.

В четверг президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет рада видеть в Москве любого представителя правительства Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в субботу заявил, что готов принять участие во встрече с президентом РФ, но для нее требуется тщательная подготовка, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Географическое место проведение встречи, если она состоится, имеет большое символическое значение… Я не поддерживаю проведение встречи в Москве", — заявила Беручашвили в эфире телекомпании "Имеди" в субботу вечером.

При этом глава МИД отметила, что внешнеполитическое ведомство Грузии на данный момент не работает над подготовкой к этой встрече, однако грузинское правительство, возможно, приступит к рассмотрению этого вопроса.

"На этом этапе очень важно определиться с тем, что будет темой для обсуждения. Целью любого диалога должно быть достижение прогресса в жизненно важных для Грузии вопросах: это территориальная целостность, это суверенитет, это безопасность. У МИДа Грузии на данный момент нет конкретной задачи, однако на фоне заявления премьер-министра, возможно, правительство начнет рассматривать этот вопрос и будущее все покажет", — заявила Беручашвили.

Глава грузинского МИД считает, что существующие на сегодняшний день форматы переговоров между РФ и Грузией, то есть Женевские дискуссии и систематически проходящие в Праге встречи представителей двух стран, "все еще не исчерпали свои возможности".

"Грузия должна суметь пройти через узкий мост, это будет диалог, встреча, создание новых или использование уже существующих форматов, естественно, все это должно быть предметом дискуссии, и я бы желала, чтобы все было использовано вовремя", — добавила она.