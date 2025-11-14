МИД Грузии: Ответственность за приостановку виз с Брюсселем ляжет на Европу

Если Брюссель примет решение приостановить выдачу виз, ответственность за это ляжет на них.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя обсуждения о возможной приостановке визовой либерализации с Европейским союзом.

В эфире программы "Imedi LIVE" министр отметила, что если Брюссель предпримет такой шаг, это будет прямым политическим решением со стороны Европы.

По словам Бочоришвили, вся ответственность за возможное решение, направленное на наказание грузинского народа за демократию и сделанный им политический выбор, будет лежать на Брюсселе:

"Если Брюссель примет это трудное решение, чтобы наказать грузинский народ за его демократический выбор, ответственность за него полностью ляжет на Брюссель. Надеюсь, что такой подход не будет преобладать".

Министр добавила, что интеграция с Европой в течение многих лет превращалась в политический инструмент в грузино-европейских отношениях.

По её словам, аналогичный процесс происходил и в вопросе статуса кандидата:

"Выборы завершились, ещё одни выборы завершились. В настоящее время выборов не ожидается. В таком случае, какой смысл использовать этот инструмент, чтобы изменить общественное настроение или попытаться спровоцировать революцию?"

М.Бочоришвили также опровергла заявления о том, что Украина и Молдова якобы обогнали Грузию в плане европейской интеграции:

"Эти утверждения неверны. Грузия значительно опережает Украину и Молдову по показателям развития. Однако представление Грузии как 'отсталой страны' уже давно создаётся некоторыми кругами искусственно".

Министр подчеркнула, что Грузия долгое время считалась ведущим партнёром в рамках Соглашения об ассоциации, но затем против страны была развёрнута негативная кампания.