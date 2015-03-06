МИД Грузии обеспокоен учениями России в Южной Осетии и Абхазии

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ МИД Грузии выражает крайнее беспокойство в связи с проведением Россией учений в Южной Осетии и Абхазии и призывает международное сообщество отреагировать на действия РФ.

Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ заявила в четверг, что свыше 2 тыс. военнослужащих подразделений ПВО проводят учения на юге России. По данным ведомства, полевые выходы проходят на 12 военных полигонах, расположенных в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

"Действия со стороны РФ являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии, грубым нарушением Конституции Грузии, норм и принципов международного права, а также взятых на себя Россией международных обязательств, в том числе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и создают угрозу миру и безопасности в регионе", - говорится в заявлении грузинского ведомства, Report со ссылкой на РИА "Новости".

"МИД Грузии выражает крайнее беспокойство и требует от РФ выполнения обязательств, вывода вооруженных войск с грузинских территорий и деоккупации регионов Грузии", - отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство, оно также призвало международное сообщество "адекватно отреагировать на очередной деструктивный шаг РФ".