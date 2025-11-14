МИД Грузии: ЕС загнал себя в тупик в отношениях с нашей страной
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 00:57
Евросоюз сам себя загнал в тупик в отношениях с Грузией, прервав контакты с властями республики.
Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".
"Брюссель сам себя загнал в тупик своими же решениями, когда там сказали, что переговоры, все отношения со страной были прекращены из-за того, что парламент, исходя из интересов страны и общества, принял законы. Конечно, это повернуть вспять не легко. Когда закон принимает парламент, а ты просишь его отменить, такого не происходит в демократических странах", - сказала Бочоришвили. По ее словам, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз приглашал руководство ЕС на переговоры, однако они не соглашаются.
