İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Gürcüstan XİN: Aİ ölkəmizlə münasibətlərdə özünü dalana salıb

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 01:58
    Gürcüstan XİN: Aİ ölkəmizlə münasibətlərdə özünü dalana salıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) Gürcüstan hakimiyyəti ilə əlaqələrini kəsməklə respublikayla münasibətlərdə özünü dalana salıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ölkənin "İmedi" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Brüssel öz qərarları ilə özünü dalana saldı, orada dedilər ki, ölkə ilə danışıqlar, bütün münasibətlər parlamentin ölkənin və cəmiyyətin maraqlarına əsaslanaraq qanunlar qəbul etməsi səbəbindən dayandırıldı. Əlbəttə, bunu geri qaytarmaq asan deyil. Parlament qanun qəbul etdikdə və siz onun ləğvini istəyəndə bu, demokratik ölkələrdə baş vermir", - Boçorişvili deyib.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze dəfələrlə Aİ rəhbərliyini danışıqlara dəvət edib, lakin onlar bundan imtina ediblər.

    Gürcüstan Maka Boçorişvili
    МИД Грузии: ЕС загнал себя в тупик в отношениях с нашей страной

    Son xəbərlər

    01:58

    Gürcüstan XİN: Aİ ölkəmizlə münasibətlərdə özünü dalana salıb

    Region
    01:42

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    Futbol
    01:23

    ABŞ Avropada "Antifa" ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edib

    Digər ölkələr
    00:52

    Gürcüstan XİN: Brüssel vizanı dayandırsa, məsuliyyət onların üzərinə düşəcək

    Region
    00:32

    "Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırır

    Futbol
    00:04

    Tramp 2026-cı ildə Davos forumunda iştirak etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:41

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:30

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda sadə qollar buraxdıq"

    Futbol
    23:25

    Xaricdə yaşayan Sevinc Osmanqızı, Abid Qafarov və Beydulla Manafov Baş Prokurorluğa çağırılıblar

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti