МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

Процессы, которые наблюдаются в Брюсселе в течение длительного времени, и растущая роль бюрократии в Европейском Союзе (ЕС) негативно влияют на глобальную позицию блока.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, эта обеспокоенность уже открыто высказывается и со стороны США. Министр подчеркнула, что Грузия давно отмечает пагубную роль брюссельской бюрократии для Европы, вспоминая заявление американского президента Дональда Трампа о том, что ЕС нуждается в реформах.

"Мы уже долгое время выражаем наше недовольство ролью, которую играет наблюдаемая нами в Брюсселе бюрократия для Евросоюза и Европы в целом. США также громко говорят об этом", – сказала Бочоришвили.

Бочоришвили подчеркнула, что Грузия заинтересована в сильной Европе, и страна должна стать частью ЕС. По ее словам, текущие процессы наносят ущерб интересам самой Европы.

"К сожалению, на фоне других акторов Европа не производит впечатление такого же сильного глобального игрока, как раньше. И это результат бюрократии в Брюсселе", – отметила глава грузинского МИД.

Министр добавила, что Грузия заинтересована в укреплении Европы и продолжит внимательно следить за процессами, происходящими в этом направлении.