Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 20:30
    МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

    Процессы, которые наблюдаются в Брюсселе в течение длительного времени, и растущая роль бюрократии в Европейском Союзе (ЕС) негативно влияют на глобальную позицию блока.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

    По ее словам, эта обеспокоенность уже открыто высказывается и со стороны США. Министр подчеркнула, что Грузия давно отмечает пагубную роль брюссельской бюрократии для Европы, вспоминая заявление американского президента Дональда Трампа о том, что ЕС нуждается в реформах.

    "Мы уже долгое время выражаем наше недовольство ролью, которую играет наблюдаемая нами в Брюсселе бюрократия для Евросоюза и Европы в целом. США также громко говорят об этом", – сказала Бочоришвили.

    Бочоришвили подчеркнула, что Грузия заинтересована в сильной Европе, и страна должна стать частью ЕС. По ее словам, текущие процессы наносят ущерб интересам самой Европы.

    "К сожалению, на фоне других акторов Европа не производит впечатление такого же сильного глобального игрока, как раньше. И это результат бюрократии в Брюсселе", – отметила глава грузинского МИД.

    Министр добавила, что Грузия заинтересована в укреплении Европы и продолжит внимательно следить за процессами, происходящими в этом направлении.

    МИД Грузии Евросоюз бюрократия
    Gürcüstan XİN: Brüssel bürokratiyası Avropanın qlobal rolunu zəiflədir

    Последние новости

    21:12

    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Другие страны
    21:05

    В Черном море прошли военные учения четырех стран с участием Турции

    В регионе
    20:49

    Главный тренер "Наполи" дисквалифицирован на два матча

    Футбол
    20:36

    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

    В регионе
    20:33
    Фото

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

    Армия
    20:30

    МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

    В регионе
    20:20

    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    В регионе
    20:07

    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Внешняя политика
    19:57

    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

    Внешняя политика
    Лента новостей