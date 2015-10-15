МИД Франции: Иран нарушил резолюцию Совбеза ООН

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН, проведя испытания новой баллистической ракеты.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Франции Ромен Надаль.

"Резолюция СБ ООН 1929 от 2010 года запрещает Ирану осуществлять деятельность в рамках программы по баллистическим ракетам", - отметил Надаль.

В конце прошлой недели Тегеран сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты, получившей кодовое наименование "Имад" ("Столп").

Как заявил министр обороны Исламской Республики Хусейн Дехган, она представляет собой "новое поколение баллистических ракет, которые были полностью разработаны в Иране".