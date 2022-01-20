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МИД Армении прокомментировал приглашение страны на форум в Анталии

МИД Армении прокомментировал приглашение страны на форум в Анталии МИД Армении прокомментировал приглашение турецкой стороны принять участие во втором Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет с 11 по 13 марта текущего года.
В регионе
20 января 2022 г. 17:07
МИД Армении прокомментировал приглашение страны на форум в Анталии
Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил и получает приглашения на участие в различных форумах, в том числе на дипломатическом форум в Анталии, который пройдет с 11 по 13 марта текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

"МИД Республики Армения в соответствующем порядке обсуждает целесообразность участия министра в этих мероприятиях. Общество в надлежащем порядке будет проинформировано о принимаемых решениях", - отметил Унанян.

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Версия на английском языке Yerevan comments on country's invitation to forum in Antalya

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