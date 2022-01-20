МИД Армении прокомментировал приглашение страны на форум в Анталии

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил и получает приглашения на участие в различных форумах, в том числе на дипломатическом форум в Анталии, который пройдет с 11 по 13 марта текущего года.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.
"МИД Республики Армения в соответствующем порядке обсуждает целесообразность участия министра в этих мероприятиях. Общество в надлежащем порядке будет проинформировано о принимаемых решениях", - отметил Унанян.