МИД Армении подтвердил участие Мирзояна в министерском заседании "3+3" в Стамбуле

Министерство иностранных дел Армении подтвердило участие главы МИД Арарата Мирзояна в третьем заседании министров иностранных дел в формате "3+3", которое пройдет в Стамбуле 18 октября.

Министерство иностранных дел Армении подтвердило участие главы МИД Арарата Мирзояна в третьем заседании министров иностранных дел в формате "3+3", которое пройдет в Стамбуле 18 октября.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"18 октября в Турции министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие в третьей встрече консультативной региональной платформы "3+3",- отметила она.

Ранее сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что третье министерское заседание в формате "3+3" пройдет в Стамбуле 18 октября с участием глав МИД Азербайджана, Армении, РФ и Ирана.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также подтвердила участие министра иностранных дел Сергея Лаврова во встрече.