МИД Армении не стал комментировать слухи о блокировке заявки на вступление в ШОС
В регионе
- 01 сентября, 2025
- 20:11
Министерство иностранных дел Армении не стало комментировать сообщения о том, что Пакистан заблокировал заявку Еревана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Как передает Report, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в комментарии агентству "Новости-Армения" не стала вдаваться в подробности по данному вопросу.
"В данный момент мы не будем вдаваться в детали процесса, но могу сказать, что по вопросу членства Армении мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание. С таким восприятием мы продолжим работу с заинтересованными государствами-членами ШОС в направлении дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства с организацией", - сказала она.
