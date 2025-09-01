    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    МИД Армении не стал комментировать слухи о блокировке заявки на вступление в ШОС

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 20:11
    МИД Армении не стал комментировать слухи о блокировке заявки на вступление в ШОС

    Министерство иностранных дел Армении не стало комментировать сообщения о том, что Пакистан заблокировал заявку Еревана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Как передает Report, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в комментарии агентству "Новости-Армения" не стала вдаваться в подробности по данному вопросу.

    "В данный момент мы не будем вдаваться в детали процесса, но могу сказать, что по вопросу членства Армении мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание. С таким восприятием мы продолжим работу с заинтересованными государствами-членами ШОС в направлении дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства с организацией", - сказала она.

    Армения   ШОС   МИД Армении   Ереван   Пакистан  

    Последние новости

    20:57

    В Турции из-за взрыва на предприятии по производству взрывчатки пострадали 10 человек

    В регионе
    20:51
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию

    Финансы
    20:43

    Премьер Словакии встретится с Зеленским в пятницу

    Другие страны
    20:33

    Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ

    Другие страны
    20:25

    Премьер Египта: Израиль обязан принять последнее предложение по Газе

    Другие страны
    20:11

    МИД Армении не стал комментировать слухи о блокировке заявки на вступление в ШОС

    В регионе
    20:01

    В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    19:55

    Лавров: Участники встреч ШОС нацелены на отстаивание интересов своих стран

    В регионе
    19:54
    Фото

    В Баку состоялось заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения

    Внутренняя политика
    Лента новостей