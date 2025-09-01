Ermənistan XİN ŞƏT-ə üzv olmaq üçün müraciətinin bloklanması ilə bağlı şayiələri şərh etməyib
Region
- 01 sentyabr, 2025
- 21:03
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanın rəsmi İrəvanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv olmaq üçün müraciətini bloklaması ilə bağlı xəbərləri şərh etməyib.
"Report" xəbər verir ki, Ermənistan XİN-in mətbuat katibi Ani Badalyan "Novosti-Armenia"ya açıqlamasında məsələ ilə bağlı təfərrüatlara varmaqdan imtina edib.
"Hazırda prosesin təfərrüatlarına varmayacağıq, lakin deyə bilərəm ki, biz Ermənistanın üzvlük məsələsində kifayət qədər konstruktiv yanaşma və qarşılıqlı anlaşma görürük. Bu anlayışla biz təşkilatla qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində ŞƏT-ə üzv dövlətlərlə işi davam etdirəcəyik", - o deyib.
Son xəbərlər
22:23
A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürübFutbol
22:16
Türkiyənin üç vilayətində meşə yanırRegion
21:57
Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürübHadisə
21:46
"İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcəkFutbol
21:43
Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:39
Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməzXarici siyasət
21:25
Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidirRegion
21:17
Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırırDigər ölkələr
21:05