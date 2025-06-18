МИД Армении: Ереван направил ноту Москве из-за высказываний представителей РФ по делу Карапетяна

Ереван направил ноту Москве, оценив высказывания ряда представителей власти России по делу российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна как вмешательство во внутренние дела республики.

Ереван направил ноту Москве, оценив высказывания ряда представителей власти России по делу российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна как вмешательство во внутренние дела республики.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании парламента.

По его словам, в Армении считают прозвучавшие в адрес страны заявления в российских СМИ, а также политиками и законодателями не только противоречащими традиционной дружбе Армения-Россия, "а также правовым документам, регулирующим эту дружбу, но и прямым открытым и вмешательством во внутренние дела Армении".

Министр сообщил, что Ереван проинформировал об этом российских коллег. "Думаю, что к этому часу официальная нота уже дошла до адресата", - отметил Мирзоян.

Отметим, что в Ереване главу ГК "Ташир" Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти. Суд рассматривает ходатайство Следственного комитета о его аресте.