МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атаки

События, начавшиеся с нападения Израиля и США на Иран и продолжившиеся нанесением иранской стороной ударов по третьим странам, может поставить под угрозу будущее региона и глобальную стабильность.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве подчеркнули, что Анкара выражает глубокую обеспокоенность любой деятельностью, противоречащей международному праву и ставящей под угрозу жизни невинных мирных граждан, и осуждает провокации, способные привести к эскалации насилия.

"Мы призываем стороны в кратчайшие сроки прекратить атаки", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что Турция готова оказать необходимую поддержку в посредничестве.