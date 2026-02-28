МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атаки
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 18:12
События, начавшиеся с нападения Израиля и США на Иран и продолжившиеся нанесением иранской стороной ударов по третьим странам, может поставить под угрозу будущее региона и глобальную стабильность.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
В ведомстве подчеркнули, что Анкара выражает глубокую обеспокоенность любой деятельностью, противоречащей международному праву и ставящей под угрозу жизни невинных мирных граждан, и осуждает провокации, способные привести к эскалации насилия.
"Мы призываем стороны в кратчайшие сроки прекратить атаки", - говорится в заявлении МИД.
Отмечается, что Турция готова оказать необходимую поддержку в посредничестве.
