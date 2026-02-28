Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атаки

    • 28 февраля, 2026
    • 18:12
    События, начавшиеся с нападения Израиля и США на Иран и продолжившиеся нанесением иранской стороной ударов по третьим странам, может поставить под угрозу будущее региона и глобальную стабильность.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

    В ведомстве подчеркнули, что Анкара выражает глубокую обеспокоенность любой деятельностью, противоречащей международному праву и ставящей под угрозу жизни невинных мирных граждан, и осуждает провокации, способные привести к эскалации насилия.

    "Мы призываем стороны в кратчайшие сроки прекратить атаки", - говорится в заявлении МИД.

    Отмечается, что Турция готова оказать необходимую поддержку в посредничестве.

    Rəsmi Ankara ABŞ, İsrail və İranı hücumları dayandırmağa çağırıb
    Türkiye urges US, Israel and Iran to halt attacks

