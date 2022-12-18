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МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, уволен из института за провокационные высказывания в адрес Азербайджана.
В регионе
18 декабря 2022 г. 12:31
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана

Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, уволен из института за провокационные высказывания в адрес Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает ректорат вуза.

«В прошедшую пятницу в эфире одного из российских телеканалов М.Александров, занимавший должность ведущего эксперта (0,5 ст.) Центра военно-политических исследований университета, допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства.

Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб.

Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, Ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета», - говорится в сообщении вуза.

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Версия на азербайджанском языке MDBMİ Aleksandrovu Azərbaycana qarşı təxribatçı bəyanatlarına görə vəzifəsindən azad edib

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