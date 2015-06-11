Международные резервы Нацбанка Грузии сократились

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Международные резервы Национального банка Грузии на 31 мая 2015 года по предварительным данным составили 2 393,5 миллиона долларов, что на 37,4 миллиона долларов меньше показателя на 30 апреля 2015 года. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах Национального банка Грузии.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, составляют 2 193,2 миллиона долларов, в том числе размещенные в ценных бумагах — 1 525,9 миллиона долларов и на счетах иностранных банков и МВФ — 667,3 миллиона долларов. Объем средств, размещенные в SDR, составляет 200,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 13,9 тыс. долларов.

С начала года международные резервы Нацбанка понизились на 305,7 миллиона долларов.