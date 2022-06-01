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Международное название Турции сменилось на Türkiye

Международное название Турции сменилось на Türkiye Турция подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках.
В регионе
1 июня 2022 г. 00:45
Международное название Турции сменилось на Türkiye

Турция подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках.

Как передает Report, об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленной на повышение престижа страны на международной арене.

"Процесс, который мы начали под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как "Türkiye". Пусть это пойдет нам на благо!", - написал Чавушоглу.

Таким образом, отныне название Türkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

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