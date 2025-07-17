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Между Зеленским и депутатом Гончаренко в Верховной раде произошла словесная перепалка

Между Зеленским и депутатом Гончаренко в Верховной раде произошла словесная перепалка Между президентом Украины Владимиром Зеленским и депутатом Верховной рады из оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко - Алексеем Гончаренко произошла словесная перепалка.
В регионе
17 июля 2025 г. 12:47
Между Зеленским и депутатом Гончаренко в Верховной раде произошла словесная перепалка

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и депутатом Верховной рады из оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко - Алексеем Гончаренко произошла словесная перепалка.

Как передает Report. об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Парламентарий спросил президента, будет ли демобилизация военнослужащих. В ответ Зеленский сказал, что "бойцы вернутся домой, когда Украина победит противника, они заслуживают ротации когда такие как, Гончаренко, будут помогать им на фронте".

После этих слов Гончаренко начал кричать, что "нужно иметь совесть".

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Версия на азербайджанском языке Ali Radada Zelenski və deputat arasında mübahisə olub

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