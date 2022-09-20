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Между Казахстаном и ОАЭ подписаны соглашения на 900 млн долларов

Между Казахстаном и ОАЭ подписаны соглашения на 900 млн долларов Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений в различных секторах экономики на общую сумму 900 млн долларов.
В регионе
20 сентября 2022 г. 15:26
Между Казахстаном и ОАЭ подписаны соглашения на 900 млн долларов

Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений в различных секторах экономики на общую сумму 900 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", подписание состоялось по итогам визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в ОАЭ.

В рамках соглашений предусматривается реализация проекта по созданию инновационных и IT-решений в ОАЭ, строительство частных школ в Казахстане, экспорт мяса в ОАЭ и т.д.

Премьер провел встречу с представителями деловых кругов ОАЭ. Инвесторам представлен перечень 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 6,5 млрд долларов в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство и др.

"У нас есть серьезный потенциал в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса. В этом контексте я бы хотел предложить принять участие в реализации новых проектов, специально подготовленных с учетом текущей ситуации в мире", - сказал Смаилов.

По его словам, сегодня активно развивается Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В рамках наращивания его пропускной способности за счет привлечения частных инвестиций планируется строительство судостроительного завода на побережье Каспийского моря.

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Версия на английском языке Kazakhstan, UAE ink agreements worth $900M

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