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На границе Грузии с Арменией будет создан новый КПП

На границе Грузии с Арменией будет создан новый КПП Между Грузией и Арменией будет создан новый КПП
В регионе
28 июля 2025 г. 12:38
На границе Грузии с Арменией будет создан новый КПП

В рамках проекта совместного использования таможенного пункта пропуска между Грузией и Арменией будет создан новый контрольно-пропускной пункт (КПП).

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Службу доходов Министерства финансов Грузии, представители Службы обсудили детали проекта на межведомственной встрече в Ереване.

В рамках визита исполняющий обязанности начальника таможенного департамента Грузии Михаил Чокошвили подписал документ, определяющий состав рабочих групп.

По его словам, реализация проекта будет способствовать эффективному сотрудничеству между таможенными администрациями, соблюдению требований безопасности и законной торговле в условиях возросшего грузопотока.

В данный момент ведется ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе Грузии с Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Ermənistan arasında yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılır

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