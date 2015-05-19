Илия II: ​Между церквями сложные отношения

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Между церквями Грузии и России сложные отношения. Как отмечает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II на встрече с президентом Австрии Хайнцем Фишером.

Австрийский президент поинтересовался мнением патриарха относительно двух вопросов – европейском выборе Грузии и отношениях Грузии и России.

"Грузия избрала европейский путь. Грузия желает стать частью, членом европейских демократических структур. Это наш очень твердый выбор, и мы обязательно достигнем этого. Что касается отношений церквей, то они сложные", - заявил Святейший, отметив, что России не нужна Абхазия, а нужна мирная Грузия.



