Мевлют Уйсал избран новым председателем Стамбульского муниципалитета Беюкшехер - ФОТО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Избран председатель Стамбульского муниципалитета Беюкшехер.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, после трех туров кандидату правящей Партии справедливости и развития (AKP) Мевлюту Уйсалу удалось набрать необходимое количество голосов.
В третьем туре он набрал 179 голосов и опередил главного соперника из Республиканской народной партии (CHP), председателя муниципалитета Бейликдюзю Акрема Имамоглу.
В этом туре кандидатам было достаточно получить 156 голосов.
До этого с 2009 года М.Уйсал возглавлял муниципалитет Башакшехер.
Отметим, что на днях Кадир Топбаш подал в отставку с поста председателя Стамбульского муниципалитета Беюкшехер.
News DepartmentАвтор новости
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