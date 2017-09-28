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    Мевлют Уйсал избран новым председателем Стамбульского муниципалитета Беюкшехер - ФОТО

    Он одержал победу над главным соперником из оппозиционной партии© Milliyet.com.tr

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Избран председатель Стамбульского муниципалитета Беюкшехер.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, после трех туров кандидату правящей Партии справедливости и развития (AKP) Мевлюту Уйсалу удалось набрать необходимое количество голосов.

    В третьем туре он набрал 179 голосов и опередил главного соперника из Республиканской народной партии (CHP), председателя муниципалитета Бейликдюзю Акрема Имамоглу.

    В этом туре кандидатам было достаточно получить 156 голосов.

    До этого с 2009 года М.Уйсал возглавлял муниципалитет Башакшехер.

    Отметим, что на днях Кадир Топбаш подал в отставку с поста председателя Стамбульского муниципалитета Беюкшехер. 

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