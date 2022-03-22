Мевлют Чавушоглу призвал мусульманские страны к единству

"Кто виноват в нынешнем состоянии исламского мира? Легче всего обвинить других. А что же мы сами?"

"Кто виноват в нынешнем состоянии исламского мира? Легче всего обвинить других. А что же мы сами?"

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества в Исламабаде.

"Являются ли инициативы по изменению статуса и демографического состава южного Кашмира правильными? А насколько справедливо игнорировать нынешнее положение уйгурских тюрков? Организация исламского сотрудничества действует ради общей цели. Наша задача - быть рядом друг с другом в нашей общей борьбе”, - подчеркнул он.