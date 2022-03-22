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Мевлют Чавушоглу призвал мусульманские страны к единству

Мевлют Чавушоглу призвал мусульманские страны к единству "Кто виноват в нынешнем состоянии исламского мира? Легче всего обвинить других. А что же мы сами?"
В регионе
22 марта 2022 г. 15:52
Мевлют Чавушоглу призвал мусульманские страны к единству

"Кто виноват в нынешнем состоянии исламского мира? Легче всего обвинить других. А что же мы сами?"

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества в Исламабаде.

"Являются ли инициативы по изменению статуса и демографического состава южного Кашмира правильными? А насколько справедливо игнорировать нынешнее положение уйгурских тюрков? Организация исламского сотрудничества действует ради общей цели. Наша задача - быть рядом друг с другом в нашей общей борьбе”, - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu calls for unity between Muslim countries
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu müsəlman ölkələrini birliyə çağırıb

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